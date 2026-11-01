تناولت سم فئران.. إصابة سيدة بتسمم في جرجا بـ سوهاج

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أُصيبت سيدة تبلغ من العمر 31 عامًا بحالة إعياء شديد وآلام بالبطن وقيء مستمر؛ إثر تناولها مادة سامة عبارة عن سم فئران داخل منزلها بمنطقة المشتل؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

واستقبل مستشفى جرجا العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السيدة «نورا خ. ر»، 30 عامًا، والمقيمة بمنطقة المشتل بمدينة جرجا، عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة داخل منزلها، مع الاشتباه في تناولها سم فئران.

ظهرت على السيدة أعراض صحية تمثلت في حالة إعياء وقيء متواصل وآلام بالبطن، الأمر الذي استدعى سرعة نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والوقوف على أسباب تدهور حالتها الصحية.

وعلى الفور، تم توقيع الكشف الطبي عليها فور وصولها إلى المستشفى، كما عُرضت على قسم الباطنة لتقييم حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع الأعراض التي تعاني منها، في ظل الاشتباه في تعرضها لتسمم نتيجة تناول مادة سامة.

وتخضع السيدة للمتابعة الطبية داخل المستشفى، لحين الاطمئنان على حالتها الصحية وتحديد مدى تأثرها بالمادة المشتبه في تناولها، وتم التعامل مع الواقعة طبيًا وفق الإجراءات المتبعة.