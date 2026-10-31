محافظ الدقهلية يتابع حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع المنزلة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات بشوارع مدينة المنزلة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع والتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء، ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام المهندس محمد بدوي رئيس مركز ومدينة المنزلة، بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة المنزلة، بالإشراف على ومتابعة حملة لرفع الاشغالات، بشوارع مدينة المنزلة، بمشاركة نواب رئيس المدينة ومسئولي إدارة الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية.