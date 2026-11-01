الدقهلية تحصد 5 جوائز دولية لوحدات السكتة الدماغية ضمن WSO Angels Awards

أشاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالإنجاز الذي حققه قطاع الصحة بالمحافظة، بعد حصد مستشفيات مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور حموده الجزار 5 جوائز دولية ضمن جوائز المنظمة العالمية للسكتة الدماغية «WSO Angels Awards» عن الربع الثالث من عام 2026، لتستحوذ مستشفيات الدقهلية على النصيب الأكبر من إجمالي 15 جائزة بالقائمة المعلنة، بنسبة تقارب 33.3%.

وأكد "مرزوق" أن ما تحقق هو إنجاز دولي جديد يضاف للمنظومة الصحية بالدقهلية، مشيدًا بجهود قطاع الصحة والفرق الطبية والتمريضية والإدارية التي تواصل تقديم نماذج مشرفة في خدمة المرضى، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن حصول مستشفيات السنبلاوين العام ودكرنس العام والمنزلة العام على الجائزة الماسية، ومستشفى أجا المركزي على الجائزة البلاتينية، ومستشفى ميت غمر المركزي على الجائزة الذهبية، يؤكد قدرة مستشفيات المحافظة على تطبيق معايير متقدمة في رعاية مرضى السكتات الدماغية وسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم والحد من المضاعفات.

وأشار إلى أن الاستثمار في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتطوير الخدمات الصحية ينعكس مباشرة على حياة المواطن، مؤكدًا استمرار دعم كل جهد يسهم في تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات والكوادر العاملة بها بما يضمن تقديم رعاية صحية أفضل لأبناء الدقهلية.

من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن حصد 5 جوائز دولية يعكس كفاءة الفرق الطبية وتميز خدمات رعاية وعلاج مرضى السكتات الدماغية وفقًا للمعايير الدولية للجودة، موضحًا أن التقييم يرتبط بعدد من مؤشرات الأداء المهمة، من بينها سرعة التشخيص وبدء العلاج، وكفاءة العلاج وإعادة تدفق الدم، وفحص البلع، والالتزام بالعلاج الدوائي، والرعاية داخل وحدات السكتة الدماغية المتخصصة.

وأوضح الدكتور "حمودة الجزار " أن الإنجاز جاء نتيجة العمل المستمر على تطوير وحدات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء ورفع كفاءة الفرق الطبية، موجهًا الشكر للدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفيات الفائزة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمة وتحسين سرعة وكفاءة التعامل مع مرضى السكتات الدماغية.