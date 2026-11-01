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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يسلم 22 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
أ ش أ

سلم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، 22 عقدا من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين استوفوا الضوابط والشروط القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ومن خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، اليوم الأحد، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية- بحسب بيان المحافظة، اليوم- أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن إنهاء إجراءات التقنين وفقًا للقانون يضمن استقرار المواطنين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح البيان أن محافظ الدقهلية حرص على الاستماع إلى أصحاب العقود وملاحظاتهم واستفساراتهم، كما استعرض معهم بنود العقود والضوابط القانونية المنظمة لتحصيل مستحقات الدولة، مؤكدًا حرص المحافظة على الشفافية في الإجراءات وتيسيرها أمام المواطنين.

وأشار المحافظ إلى مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتذليل المعوقات الإدارية والإجرائية، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء واللجان المختصة بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التقنين وإنجاز الملفات المستوفاة للشروط القانونية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون، بالتوازي مع دعم الاستقرار المجتمعي وتوفير الحماية القانونية للمواطنين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ومن ناحية أخرى، كرّم محافظ الدقهلية، اليوم بديوان عام المحافظة، 10 من أبناء الدقهلية الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقات عالمية من بينهم ثلاثة من ذوي الهمم، تقديرًا لتفوقهم وإنجازاتهم المشرفة التي رفعت اسم مصر ومحافظة الدقهلية عاليًا في المحافل الدولية، بحضور الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء عماد عبد الله

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