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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خبطهم بموتوسيكل.. القبض على عنصر جنائي قتل سيدة وأصاب نجلتها بالدقهلية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد دراجة نارية، بالسير برعونة والإصطدام بوالدته وشقيقته حال عبورهما أحد الطرق بالدقهلية، مما أدى لوفاة والدته وإصابة شقيقته ، والزعم بتهديده بإلحاق الأذى به لإجباره على التنازل عن القضية.
 


 وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / يوليو الماضي، تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية ، من إحدى المستشفيات بإستقبالها “والدة القائم على النشر ، توفيت متأثرة بإصابتها بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح قطعى بالرأس”، وشقيقته "سن 8 مصابة بكدمات متفرقة بالجسم" – مقيمتين بدائرة المركز) وبسؤال شقيق المتوفية (عامل – مقيم بذات الدائرة) تضرر من قائد دراجة نارية لقيامه بالإصطدام بشقيقته ونجلتها حال عبورهما أحد الطرق بدائرة المركز مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة شقيقته.

وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها ( عنصر جنائى خطر ، مقيم بدائرة مركز شرطة محلة دمنة ) وضبط بحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – بندقية خرطوش) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

وتم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس". 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجة نارية

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