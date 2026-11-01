بسبب خلافات الجيرة.. سقوط المتهمين بالتعدى على شخص بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته بأحد الشوارع بالشرقية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 / أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى على شقيقه (عامل "مصاب بجروح قطعية متفرقة"- مقيم بذات المركز) بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته لخلافات جيرة بينهم.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما أحدهما ظاهر بمقطع الفيديو (مزارعين – مقيمين بذات المركز)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى").





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





