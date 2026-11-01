سقوط أدمن صفحة لبيع الشهادات المزورة على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات الرسمية والمقلدة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات الرسمية والمقلدة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لأية شهادات مزورة وبمواجهته أقر بقيامه بإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تزوير الشهادات الرسمية، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





