الدقهلية .. حملتان ليليتان للتصدي للدراجات النارية المخالفة بمدينتي الجمالية وبلقاس وضبط 3 موتوسيكلات و13 سماعة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملتين ليليتين للتصدي للدراجات النارية والتكاتك المخالفة وأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينتي الجمالية وبلقاس، مؤكدًا ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارًا وليلًا، والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارًا كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء، ومصادرة المركبات المخالفة وأجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وقام أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة الجمالية، بالتنسيق مع مركز شرطة الجمالية، وبمشاركة نواب رئيس المدينة، وإدارات الاشغالات، والحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركز، بشن حملة لضبط الدراجات النارية المخالفة، ومكبرات الصوت التي تسبب التلوث السمعي.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 3 من الدراجات النارية "الموتوسيكلات"، و5 سماعات بازوكا.

وفي مركز ومدينة بلقاس، قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بالتنسيق مع مركز شرطة بلقاس، وبمشاركة نواب رئيس المدينة، وإدارات الاشغالات، والحملة الميكانيكية، بشن حملة لضبط الدراجات النارية المخالفة، ومكبرات الصوت التي تسبب التلوث السمعي.

أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 8 سماعات بازوكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.