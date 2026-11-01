خطر يهدد مستخدمي كروم.. 300 إضافة تتجسس على بحثك وتحولك لمواقع دون علمك

كشفت دراسة أمنية حديثة عن انتشار أكثر من 300 إضافة لمتصفح جوجل كروم Google Chrome، تعمل على تغيير محرك البحث الافتراضي للمستخدمين بصورة خفية، وتمرير عمليات البحث عبر خوادم يتحكم فيها مطورو هذه الإضافات قبل وصولها إلى محركي Bing أو ياهوو، في واقعة تثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم.

وبحسب شركة الأمن السيبراني Socket، فقد حققت هذه الإضافات مجتمعة نحو 13.4 مليون عملية تثبيت خلال السنوات العشر الماضية، رغم أن وظيفتها الظاهرة تبدو بسيطة، وتقتصر على تغيير محرك البحث الافتراضي داخل المتصفح.

لكن الخطورة الحقيقية، وفقا للباحثين، لا تتعلق بمجرد تغيير محرك البحث، وإنما بقدرة الجهات المشغلة لهذه الإضافات على تمرير عمليات البحث عبر خوادمها، ما قد يتيح لها الاطلاع على سجل البحث الخاص بالمستخدمين وجمع معلومات مرتبطة بنشاطهم على الإنترنت.

كيف تتسلل هذه الإضافات إلى متصفح كروم؟

تعتمد هذه الإضافات على آلية بسيطة يوفرها متصفح كروم نفسه، إذ يسمح إعداد مدمج للمطورين بتغيير محرك البحث الافتراضي من خلال ملف إعدادات، دون الحاجة إلى تشغيل أي سطر برمجي إضافي.

ووفقا للباحث الأمني جون تاكنر، تضمنت إحدى الإضافات التي خضعت للتحليل ملف إعدادات وثلاثة رموز فقط، دون أن تطلب أي أذونات إضافية من المستخدم.

وتتمثل الأهداف التجارية المعلنة لهذه الإضافات في تحقيق عائدات من الإحالات الإعلانية، من خلال توجيه عمليات البحث إلى محركي Bing وياهوو، والحصول على عمولات مقابل حركة الزيارات التي يتم تحويلها إليهما.

لكن الباحثين يحذرون من أن البنية التقنية نفسها يمكن استغلالها لأغراض أكثر خطورة، تتجاوز مجرد تحقيق الأرباح الإعلانية.

وتتخفى هذه الإضافات في صورة أدوات تبدو مفيدة للمستخدمين، مثل محولات ملفات PDF، وأدوات البحث عن كتيبات الاستخدام، وإضافات البحث الآمن، وأدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتكمن إحدى المشكلات في أن عددا كبيرا منها ينتشر خارج متجر كروم ستور الرسمي، إذ يصل إلى المستخدمين عبر إعلانات منبثقة وروابط ترويجية تظهر على مواقع إلكترونية صغيرة.

ورغم إزالة معظم الإضافات التي رصدها الباحثون من المتجر بحلول وقت نشر التقرير، فإن إضافات جديدة ظلت تظهر بصورة متكررة.

إضافات كروم

عمليات البحث الخاصة بك قد تمر عبر خوادم مجهولة

تتمثل الخطورة الأكبر في أن عمليات البحث التي يكتبها المستخدم لا تنتقل مباشرة إلى محرك البحث الذي اختاره، بل تمر أولا عبر خوادم تابعة للأشخاص الذين يقفون وراء الإضافة.

وهذا يعني أن مشغلي هذه الإضافات قد يتمكنون من الاطلاع على سجل عمليات البحث، وربطها بمعرفات رقمية فريدة تساعد على تتبع نشاط المستخدم.

وفي إحدى التجارب التي أجراها الباحثون باستخدام إضافة Predator Search، أدت ست عمليات بحث متطابقة إلى توجيه المستخدم إلى أربع وجهات مختلفة، رغم عدم إجراء أي تغيير على الإضافة نفسها.

وتشير هذه النتيجة إلى أن نظام التوجيه المستخدم يمكنه التعامل مع عمليات البحث بطرق مختلفة، بدلا من إرسال جميع الطلبات إلى وجهة ثابتة.

وحتى الآن، تنتهي غالبية عمليات البحث التي رصدها الباحثون لدى محركي ياهوو وBing، لكن التحذير الأهم يتمثل في إمكانية استغلال البنية نفسها مستقبلا لإعادة توجيه عمليات بحث محددة إلى صفحات تصيد احتيالي أو روابط لتنزيل برمجيات خبيثة.

وشدد الباحث تاكنر على أن هذا السيناريو يمثل خطرا محتملا يمكن أن تسمح به هذه الآلية، وليس دليلا على أن الإضافات المرصودة تنفذ بالفعل عمليات إعادة توجيه إلى مواقع ضارة.

إضافات كروم المشبوهة

كيف تحمي نفسك من إضافات كروم المشبوهة؟

ينصح خبراء الأمن المستخدمين بمراجعة الإضافات المثبتة على متصفح كروم والتخلص من أي إضافة غير معروفة أو لا يتذكرون تثبيتها، خاصة الأدوات المرتبطة بالبحث أو البحث الآمن وتحويل ملفات PDF.

ويمكن تنفيذ ذلك من خلال الخطوات التالية:

1. افتح متصفح جوجل كروم Google Chrome.

2. اكتب العنوان chrome://extensions في شريط العناوين.

3. راجع قائمة الإضافات المثبتة على المتصفح.

4. احذف أي إضافة لا تعرف مصدرها أو لا تحتاج إليها.

5. انتقل إلى إعدادات المتصفح (Settings).

6. افتح قسم محرك البحث (Search engine).

7. تأكد من أن محرك البحث الافتراضي هو المحرك الذي اخترته بنفسك.