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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث عاجل من جوجل لمتصفح كروم.. إصلاح 353 ثغرة أمنية بينها 6 خطيرة

متصفح كروم
متصفح كروم
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل Google، تحديثا أمنيا جديدا لـ متصفح كروم Chrome، يستهدف إصلاح 353 ثغرة أمنية، من بينها 6 ثغرات مصنفة على أنها حرجة، في خطوة تستدعي تحديث المتصفح إلى أحدث إصدار متاح لتقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وأصدرت جوجل الإصدار Chrome 156 لأنظمة التشغيل ويندوز وmacOS وLinux في 20 أكتوبر 2026، لمعالجة مجموعة واسعة من المشكلات الأمنية التي تؤثر في مكونات مختلفة من المتصفح، تشمل الرسوميات وإمكانية الوصول وعرض محتوى صفحات الويب وميزات الاتصال.

وأوضحت الشركة أن التحديث سيصل إلى جميع المستخدمين تدريجيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الإصدارات التي تتضمن الإصلاحات الأمنية هي 156.0.8078.47 لمستخدمي Linux، والإصداران 156.0.8078.47 و156.0.8078.48 لمستخدمي ويندوز وMac.

 

6 ثغرات حرجة تهدد أمان متصفح كروم

من بين الثغرات الأمنية الـ353 التي عالجها التحديث، صنفت جوجل 6 ثغرات على أنها حرجة، وهو أعلى مستوى من مستويات الخطورة الأمنية.

وترتبط 5 من هذه الثغرات بمشكلات في إدارة الذاكرة داخل أجزاء مختلفة من المتصفح، من بينها محرك الرسوميات Skia، وتنسيقات CSS، ومكون Paint، وتقنية WebRTC، وميزات إمكانية الوصول.

أما الثغرة السادسة، فتتعلق بمشكلة تعرف باسم الاستخدام بعد التحرير Use-after-free في مكون إمكانية الوصول، وهي ثغرة تحدث عندما يحاول البرنامج استخدام جزء من الذاكرة بعد تحريره، ما قد يتيح للمهاجمين تنفيذ تعليمات برمجية ضارة أو التسبب في تعطل المتصفح.

ورغم خطورة هذه الثغرات، لم يشر التنبيه الأمني الصادر عن جوجل إلى استغلال أي من الثغرات الحرجة الست في هجمات فعلية حتى الآن. 

كما أبقت الشركة التفاصيل الفنية الدقيقة للثغرات طي الكتمان إلى حين حصول غالبية المستخدمين على التحديثات الأمنية اللازمة.

متصفح كروم

الذكاء الاصطناعي يساهم في اكتشاف الثغرات الأمنية

ومن أبرز الجوانب اللافتة في التحديث الجديد الدور الذي لعبته أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف بعض الثغرات الأمنية، بالتعاون مع الباحثين المتخصصين.

فقد استعان أحد الباحثين لدى شركة أنثروبيك بأداة الذكاء الاصطناعي Claude للمساعدة في اكتشاف ثغرة الاستخدام بعد التحرير الحرجة في مكون إمكانية الوصول.

كذلك، اكتشفت أداة Codex Security التابعة لشركة OpenAI، والمعروفة باسم kylebot، ثغرة حرجة في تقنية WebRTC المستخدمة في الاتصالات الفورية عبر المتصفح.

وتعكس هذه الاكتشافات تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم أبحاث الأمن السيبراني، لكنها لا تعني أن اكتشاف الثغرات أو تحليلها جرى بصورة آلية بالكامل، إذ شارك الباحثون البشريون في هذه العمليات.

كيفية تحديث متصفح كروم

يمكن لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التحقق من وصول التحديث الجديد وتثبيته باتباع الخطوات التالية:

1. افتح متصفح جوجل كروم على جهاز الكمبيوتر.

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة.

3. اختر المساعدة Help، ثم حول جوجل كروم About Google Chrome.

4. انتظر حتى يتحقق المتصفح تلقائيا من وجود تحديثات، ثم يبدأ تنزيل الإصدار المتاح.

5. بعد اكتمال التنزيل، اضغط على إعادة التشغيل Relaunch لإتمام تثبيت التحديث.

ويجب الانتباه إلى أن تنزيل التحديث وحده لا يكفي لإكمال عملية التثبيت، إذ يتعين إعادة تشغيل المتصفح عند ظهور الخيار المخصص لذلك.

تحديث متصفح كروم جوجل ثغرة أمنية أمان متصفح كروم

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