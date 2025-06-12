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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بفرشوط.. استئصال ورم كيسي معقد

كلب مسعور
كلب مسعور
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها ، محافظ قنا يستقبل ممثلى المجتمع المدنى ويؤكد بأن الشراكة ركيزة التنمية المستدامة، وكلب مسعور يهاجم ويعقر 8 أشخاص بنطاق مدينة فرشوط، نجاح مستشفى قنا الجامعى في استئصال ورم كيسي معقد لشاب.

محافظ قنا لـ ممثلى المجتمع المدنى: الشراكة ركيزة التنمية المستدامة 

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في أجواء اتسمت بروح الود والتعاون، وضم الوفد ممثلين عن المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال قنا، واتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة، وأمانة الحملة الوطنية "تحيا مصر" لدعم الرئيس بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، وعدد من قيادات العمل المدني بالمحافظة، منهم ناهد وشاحي، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال قنا، وأعضاء المجلس أسماء أبوبكر، سارة علاء، وحسانية محسب.

هاجمهم فى الشارع.. كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بنطاق مدينة فرشوط بقنا 

هاجم كلب مسعور عددا من الأهالى في نطاق مدينة فرشوط شمال قنا، وتمكن من عقر ٨ أشخاص بينهم أطفال، أثناء تواجدهم بالشارع.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة ٨ أشخاص بعقر كلب، بعد أن هاجمهم بنطاق مركز فرشوط.

وتوجه الأهالى إلى مستشفى فرشوط المركزى، للحصول على المصل الطبى اللازم والمخصص لحالات عقر الكلاب، مع تلقى الاسعافات الأولية لعلاج الجروح والخدود التى تسبب فيها الكلب الضال.

فيما جرى إخطار الجهات المعنية، للتعامل الفورى مع الكلب المفترس، للحد من أى إصابات جديدة بين المواطنين، وإعادة الهدوء بعد حالة الذعر التى سادت بين الأطفال.

نجاح استئصال ورم كيسي معقد لشاب بمستشفيات قنا الجامعية 

أعلن الدكتور حجاجى منصور، المدير  التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبى من قسم الجراحة العامة فى استئصال ورم كيسى معقد خلف الغشاء البريتونى يمتد بين المعدة والبنكرياس والقولون.

وأوضح منصور، بأن هذه الجراحة ضمن الخدمات المتميزة التى تقدمها المستشفيات الجامعية لخدمة أهالى الصعيد تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، وإشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

قنا كلب مسعور مدينة فرشوط مستشفى قنا الجامعى المجتمع المدنى ورم كيسي معقد أخبار قنا

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