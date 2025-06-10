أصيب بطلق ناري يوم العيد.. مستشفى قنا العام ينقذ شابا من مضاعفات خطيرة بالساق

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، فى إنقاذ حياة شاب 18 عامًا، مقيم بمركز دشنا، وصل إلى المستشفى مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، نتج عنه كسر مفتوح أعلى الساق، ما كان يهدد بمضاعفات طبية خطيرة للساق.

وكان المصاب وصل إلى استقبال قسم العظام في تمام الساعة 9:35 صباحًا يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، وتم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية، حيث أُجريت له الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبين وجود طلق ناري مستقر داخل تجويف العظم دون فتحة خروج، بالإضافة لكسر مفتوح، مع عدم وجود تهتك في الأعصاب والأوعية الدموية، وهو ما ساعد في الحفاظ على سلامة الطرف المصاب.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية وتثبيت الكسر مؤقتًا بجبيرة، ثم نُقل المصاب إلى القسم الداخلي للعظام، حيث تلقى الرعاية الطبية والمتابعة لحين تجهيزه للعملية، وبعد استكمال الفحوصات، أُدرج على جدول العمليات، وخضع لجراحة دقيقة، بدأت باستخراج الطلق، وتنظيف موضع الإصابة، ورد الكسر، وتثبيته باستخدام مثبت خارجي.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن الحالة كانت معقدة وتستلزم تدخلًا طبياً دقيقًا، وتمت الجراحة بنجاح كامل، والمصاب الآن في حالة مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وسوف يتم خروجه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح الديب، أن نجاح هذا التدخل يأتى في إطار الاستعداد الدائم للمستشفى واستجابة فرقها الطبية للحالات الحرجة، حتى في أوقات الذروة والعطلات، مشيرًا إلى أن المستشفى يمتلك فرقًا مدربة ومجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة باحترافية عالية.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن العملية نُفذت تحت إشراف الدكتور أسامة رشاد، رئيس قسم العظام، وشارك فيها الفريق الطبي المكون من: الدكتور محمد عبد المجيد الضبع، استشاري العظام، والدكتور فؤاد محمود، نائب العظام، والدكتور أحمد حسن، نائب العظام، والدكتور عادل على، استشاري التخدير ومدير قسم العمليات.