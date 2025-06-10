والد العريس بيفرح.. إصابة شاب وطفل بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا

أصيب شاب وطفل بطلقات نارية عشوائية خلال مشاركتهم بحفل زفاف أحد أقاربهم بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب وطفل بطلقات نارية، أثناء تواجدهم بحفل زفاف بقرية شنهور التابعة لمركز قوص.

بالانتقال والفحص، تبين أن الطلقات النارية جاءت من سلاح والد العريس بطريق الخطأ، أثناء إطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بحفل زفاف نجله، ما أدى إلى إصابة الشاب بطلق نارى بالصدر والطفل بطلق نارى فى العين.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، ومنها إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.