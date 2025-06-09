بعد تصالح أهل المريضة.. إخلاء سبيل طبيب قوص من النيابة بقنا

قررت نيابة قوص الجزئية بقنا، إخلاء سبيل طبيب الجراحة، بعد التصالح والتراضى مع أسرة المريضة المتوفاة، وذلك على خلفية التحفظ على الطبيب، لمباشرة تحقيقات في بلاغ مقدم بالاهمال في إسعاف مريضة ووفاتها بعد ساعة من عرضها بالعيادة.

جاء ذلك بحضور وفد من نقابة أطباء قنا، ضم كل من: الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وطارق سرور، المستشار القانوني لنقابة أطباء قنا الفرعية، ولفيف من أطباء الجراحة بقنا.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تحفظت على الطبيب محمد لطفى الصغير، طبيب جراحة عامة بقنا، على خلفية اتهامات من أسرة مريضة بالإهمال في اسعاف والدتهم، والتي كانت تعانى من أعراض شديدة بالمرارة، وجرى مباشرة التحقيقات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقنا، فيديو داخل عيادة خاصة بمركز قوص، رفض خلاله الطبيب توقيع الكشف الطبي على مريضة مسنة، بعدما اقتحم ذويها العيادة بطريقة عشوائية وفقاً لوصف الطبيب واتهامه لهم بـ سب الدين.

وتزايدت حدة الأزمة عقب وفاة المريضة المسنة بعد ساعة من التنقل بها بين العيادات الخاصة والمستشفى، لتشتعل بوادر أزمة بين أهالى المريضة والطبيب الذى يرى أنه تعامل وفقاً للقانون وما تفرضه أخلاقيات التعامل مع الأماكن الطبية.