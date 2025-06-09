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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع لحوم الأضاحي على 22 ألف أسرة بقنا

توزيع لحوم صك الأضاحى
توزيع لحوم صك الأضاحى
يوسف رجب

نفّذ المكتب التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" بمحافظة قنا، حملة "صك الأضحية" بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال عيد الأضحى المبارك.

وشملت الحملة نطاقًا جغرافيًا واسعًا، حيث غطّت 9 مراكز إدارية و91 قرية، وتم تنفيذ عمليات الذبح داخل 7 مجازر معتمدة، بمشاركة 80 جمعية أهلية قاعدية، وأسفرت الحملة عن ذبح وتوزيع 132 رأس أضحية، استفادت منها نحو 22,347 أسرة، أي ما يقرب من 117,735 فردًا من الفئات الأولى بالرعاية.

وشارك في تنفيذ الحملة أكثر من 600 متطوع من الشباب، كما ساهمت الحملة في توفير ما يزيد عن 550 فرصة عمل مؤقتة، شملت مراحل الذبح والتجهيز والتعبئة والتوزيع، بما أسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير دخل مؤقت للأسر المستفيدة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن تقديره لمؤسسة "مصر الخير" ودورها الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بآليات تنفيذ الحملة التي راعت الضوابط الشرعية والصحية في جميع مراحلها.

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، أن جميع عمليات الذبح خضعت لإشراف بيطري دقيق من قِبل فرق متخصصة من المديرية، للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية داخل المجازر المعتمدة.

وأوضح الدكتور خالد عمران، مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لا سيما في محافظات الصعيد، مؤكدًا استمرار المؤسسة في تنفيذ مبادرات تنموية مستدامة تصبّ في مصلحة الفئات الأكثر احتياجًا.

قنا توزيع لحوم الأضاحي صك الأضحية مديرية الطب البيطري مديرية التضامن الاجتماعي عيد الأضحى المبارك

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