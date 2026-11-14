ماكرون: بوتين لا يريد التفاوض مع أوكرانيا ويراهن على إخضاعها بهجمات الشتاء

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المحادثات الأخيرة مع المبعوثين الأمريكيين بشأن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت عدم رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التفاوض بجدية لإنهاء الصراع، محذرًا من أن موسكو تراهن على إنهاك أوكرانيا وإجبارها على الخضوع من خلال تصعيد الهجمات العسكرية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال ماكرون، في تصريحات نشرها عبر حساباته الرسمية، السبت 14 نوفمبر 2026، إن بوتين لا يريد التفاوض، معتبرًا أن تكثيف الضربات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد المدنيين ومنشآت الطاقة الأوكرانية يعكس توجهًا لممارسة مزيد من الضغوط على كييف، مستغلًا احتياجات السكان الأساسية خلال أشهر البرد.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن استهداف البنية التحتية للطاقة يهدد إمدادات الكهرباء والتدفئة والخدمات الأساسية، ويزيد الأعباء الإنسانية على ملايين الأوكرانيين، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لحماية منشآتها الحيوية وسكانها من الهجمات المتواصلة.

وشدد ماكرون على ضرورة استمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومساعدتها في حماية السكان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، مؤكدًا أن تقليص المساعدات المقدمة لكييف قد يفرض عليها قبول تسوية وصفها بغير العادلة، بما يهدد الأمن الأوروبي ويمهد لجولة جديدة من الصراع.

وتأتي تصريحات ماكرون عقب اجتماعات المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع بوتين في موسكو، ثم لقائهما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن، في إطار مساعٍ أمريكية لاستئناف المفاوضات وإشراك الأطراف الأوروبية في الجولات المقبلة.

ورغم إعلان واشنطن إحراز تقدم في جهود توسيع المشاركة الأوروبية بالمفاوضات، لا تزال الخلافات قائمة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية، في ظل تمسك موسكو بمطالبها المتعلقة بالمناطق التي أعلنت ضمها ورفضها نشر قوات حفظ سلام أجنبية داخل أوكرانيا.

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد أكدوا، في بيان مشترك صدر 12 نوفمبر، استمرار دعم أوكرانيا، وضرورة التوصل إلى وقف شامل ومتبادل لإطلاق النار، بما يشمل وقف الهجمات على منشآت الطاقة.