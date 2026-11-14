الفلبين والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أعرب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، عن التزامهما بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتواصل بين شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية عقدها الرئيسان في مركز الفلبين الدولي للمؤتمرات بمدينة باساي، حيث رحب ماركوس بالزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها الرئيس البرازيلي، معتبرا أنها تمثل فرصة لتعميق أواصر الصداقة الممتدة بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما -وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.

وقال ماركوس إن العلاقات الثنائية تطورت إلى شراكة متعددة الأوجه، تقوم على التراث الأيبيري المشترك والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يشمل التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة والدفاع والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والتبادل بين الشعبين.

وأكد الرئيس الفلبيني التزام البلدين المشترك بدعم نظام دولي يقوم على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي، معربا عن ثقته في إمكانية بناء مستقبل يستفيد فيه شعبا البلدين من تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والروابط الشعبية.

بدوره، وصف الرئيس البرازيلي زيارته للفلبين بأنها تمثل بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية توسيع نطاق التعاون ليتجاوز التجارة والعلاقات الاقتصادية.

وأشار دا سيلفا إلى توافق مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا الدولية المهمة، من بينها ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز التعددية ودعم منظمة التجارة العالمية وتقوية المؤسسات الدولية، معربا عن اهتمام البرازيل بتعزيز مجلس الأمن الدولي بما يسهم في استعادة مصداقية المنظمة وقدرتها على دعم السلام العالمي.

وتناول الرئيسان سبل الاستفادة القصوى من إطار التعاون الفني القائم بين البلدين، حيث سلطت المباحثات الضوء على الفرص التي تتيحها اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 2024، لتسهيل تبادل الخبرات والتكنولوجيا والتجارب المؤسسية بين الجانبين.

وبدوره، شدد الرئيس الفلبيني على أهمية تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مبادرات عملية تحقق فوائد مباشرة لشعبي البلدين، مشيرا إلى ضرورة أن يسفر التعاون الفني عن تبادل الخبرات والتكنولوجيا والتجارب المؤسسية بصورة عملية وذات تأثير ملموس.

وأوضح أن الخبرات البرازيلية الواسعة في مجال البحوث الزراعية وإنتاج الثروة الحيوانية وأساليب الزراعة الحديثة تتيح فرصا أمام المزارعين الفلبينيين للاستفادة من أساليب مبتكرة لتحسين الإنتاجية وتطوير إدارة المزارع.