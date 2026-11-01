تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بخلية الجمالية الإرهابية للثلاثاء المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين، في القضية رقم 4228 لسنة 2026 جنايات الجمالية، المقيدة برقم 7584 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، للاطلاع والمرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.