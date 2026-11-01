شاهد الإثبات يؤجل محاكمة 26 متهما في خلية التجمع الإرهابية لـ 9 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 26 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 3025 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 2808 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 9 ديسمبر المقبل، لشاهد الإثبات الأول.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.