قرار عاجل في محاكمة 6 متهمين بـخلية الجهاد الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 21294 لسنة 2025 جنايات الجيزة، والمعروفة بـ«خلية الجهاد»، لجلسة 8 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الفترة من عام 1 سبتمبر 2024 وحتى 24 سبتمبر 2024، المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها.

انضمام المتهمين لـ جماعة إرهابية

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى السادس لتلك الجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.