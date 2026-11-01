قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مخرجات "منتدى مصر للتعدين".. ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير القطاع
إحالة بلاغ ضد شاكر محظور دلوقتي إلى النيابة لفحص مصادر ثروته| تفاصيل
عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
إنترنت منزلي بدون خط أرضي في مصر.. النواب يناقشون إمكانية التطبيق
وسط تحديات 2011.. أحمد أبو الغيط: مبارك اختار حماية الدولة بتسليم السلطة للمجلس العسكري
ضم إيران وتركيا للجامعة العربية .. رد مبارك والسعودية على اقتراح عمرو موسي
عبد اللطيف وقنصوة يكرّمان الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026
انفجارات لورة على الحدود العراقية الكويتية وبيان عاجل للجيش الكويتي
منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج
سعر مرسيدس EQS موديل 2026 في السعودية
أبو الغيط يكشف كواليس خلاف بين مبارك وعمرو موسى بسبب القضية الفلسطينية
اقرأوا حتى تصابوا بالعمى.. أبو الغيط يوجه رسالة للدبلوماسيين ويشيد بصلابة وزراء الخارجية المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 6 متهمين بـخلية الجهاد الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 21294 لسنة 2025 جنايات الجيزة، والمعروفة بـ«خلية الجهاد»، لجلسة 8 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الفترة من عام 1 سبتمبر 2024 وحتى 24 سبتمبر 2024، المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها.

انضمام المتهمين لـ جماعة إرهابية

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى السادس لتلك الجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 6 متهمين خلية الجهاد إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

التوترات التجارية تعيد رسم خريطة التصنيع العالمي.. كيف تستفيد دول الجنوب من تحولات سلاسل الإمداد؟

سعر الجنيه الذهب

هل حان وقت الشراء؟.. سعر الجنيه الذهب يتخطى 49 ألف جنيه

خالد هاشم، وزير الصناعة

الصناعة: إطلاق مشروع جديد بالشراكة مع الدول الأفريقية خلال الشهر الجاري

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد