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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة تؤجل محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية للإخوان في التجمع لـ 21 ديسمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع، في القضية المعروفة باللجان الإدارية، لجلسة 21 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الفترة من عام 1955 وحتى 20 أغسطس 2025، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل الإرهاب

وأضافت التحقيقات ارتكاب المتهمين العاشر والتاسع والثلاثون والحادى والأربعون والخامس والأربعون والخمسون جريمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 62 متهما خلية اللجان الإدارية إرهاب

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