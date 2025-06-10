انطلاق أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بقنا

تابع هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بلجنة النظام والمراقبة المنعقدة بمدرسة التحرير الإعدادية بنين في أول أيام عملها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور مصطفى عبيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، ورفاعي حسن، مدير مدرسة التحرير، وموجهى عموم اللغة العربية والرياضيات والتربية الفنية والحاسب الآلى.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلتزام الدقة والحيدة التامة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الدرجات من قبل موجهي العموم والأوائل لعدم إغفال اي إجابات من قبل الطلاب والوقوف في صف الطالب، مع اليقظة لرصد أي علامات أو إجابات متشابهة ومكررة داخل نفس المظروف.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتهيئة أجواء مناسبة للتصحيح وتوفير المياه وتذليل أى عقبات لضمان انتظام أعمال التصحيح التي بدأتها مديرية التربية والتعليم بقنا.

وفى سياق آخر، بدأت لجنة التظلمات، عملها اليوم الثلاثاء، تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق ١٢ يونيو لاستقبال الراغبين في الاعتذار عن العمل بامتحانات الثانوية العامة من أصحاب الحالات المرضية الحرجة والظروف القهرية بحسب الضوابط والقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكليف مسئول من إدارة الأمن بالمديرية، بالتواجد بمدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات والمخصصة لتلقي اعتذارات العمل عن امتحانات الثانوية العامة للمعلمات، وآخر للتواجد بمدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بنين المخصصة لتلقي اعتذارات العمل للمعلمين وذلك لتنظيم توافد المعلمين بلجنة ابو بكر الصديق والمعلمات بلجنة جنوب قنا ومنع التزاحم.