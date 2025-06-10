تموين قنا تفتتح "سوق اليوم الواحد" بمركز دشنا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتحت مديرية التموين بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، “سوق اليوم الواحد” بمركز دشنا، وذلك بإشراف إدارة تموين دشنا والوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.





وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن السوق يضم كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، ومنها: الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، السمن، الألبان، الجبن بأنواعه، البقوليات، الخضروات، الفواكه، اللحوم، والأسماك، إلى جانب السلع غير الغذائية، وجميعها تُطرح بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.





ووجه القط، الشكر لمدير إدارة تموين دشنا وجميع العاملين بها ،والي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، على جهودهم المتميزة في الإشراف والتنظيم والتعاون المثمر، الذي ساهم في نجاح إقامة السوق وخروجه بصورة مشرفة، تخدم أهالى المركز وتلبي احتياجاتهم.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، بأن مديرية التموين مستمرة في التوسع بإقامة مثل هذه الأسواق بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة الوزارة في تعزيز الأمن الغذائى وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف القط، بأن السوق. يهدف إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.





