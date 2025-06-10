الزهراء الإعدادية بنات في قنا ثالث جمهورية بمسابقة التوجيه الجمعي

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، حصول مدرسة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لإدارة قفط التعليمية بقنا، على المركز الثالث على مستوى مدارس المرحلة الإعدادية بالجمهورية فى مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي.

أعرب هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عن سعادته بأحد المراكز الجمهورية الجديدة في سجل إنجازات المديرية، موجهًا التهنئة لطالبات مدرسة الزهراء الإعدادية والإخصائي الاجتماعي المشرف على مشاركة المدرسة.

كما ثمن الصابر، دور سومية عبد الفتاح، مدير عام الأنشطة الطلابية بالمديرية، والدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الإجتماعية المشرف على إعداد وتنظيم المسابقة المحلية، والتي تفوقت فيها مدرسة الزهراء لتمثل المديرية بالمنافسات الوزارية، كما أثنى على دور الدكتور بخيت محمد، مدير عام إدارة قفط التعليمية وأعضاء التوجيه بالإدارة لدعمهم مشاركة المدرسة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن طالبات المدرسة قدمن مشاركة متميزة عن سبل ترشيد الإستهلاك وتوفير الطاقة للحفاظ على البيئة وفق إستراتيجية وزارة التربية والعليم لنشر الوعى المجتمعي بترشيد الطاقة و الحفاظ على الموارد الطبيعية والوقاية من أخطار الملوثات باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة.



يذكر أن مدارس مديرية تعليم قنا، حققت عدة مراكز متقدمة فى مسابقات متنوعة على مستوى الجمهورية على مدار العام الدراسي المنقضى.