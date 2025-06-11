هاجمهم فى الشارع.. كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بنطاق مدينة فرشوط بقنا

هاجم كلب مسعور عددا من الأهالى في نطاق مدينة فرشوط شمال قنا، وتمكن من عقر ٨ أشخاص بينهم أطفال، أثناء تواجدهم بالشارع.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة ٨ أشخاص بعقر كلب، بعد أن هاجمهم بنطاق مركز فرشوط.

وتوجه الأهالى إلى مستشفى فرشوط المركزى، للحصول على المصل الطبى اللازم والمخصص لحالات عقر الكلاب، مع تلقى الاسعافات الأولية لعلاج الجروح والخدود التى تسبب فيها الكلب الضال.

فيما جرى إخطار الجهات المعنية، للتعامل الفورى مع الكلب المفترس، للحد من أى إصابات جديدة بين المواطنين، وإعادة الهدوء بعد حالة الذعر التى سادت بين الأطفال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.