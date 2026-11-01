قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير سنغافورة: مصر مرشحة لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة مستقبلًا
توازن الأسواق.. هشام الدجوي: افتتاح 200 فرع جديد لـ كاري أون خلال 10 أيام
منتخب مصر للناشئين يتأهل لنهائي كأس الخليج بفوزه على الصين 4-0
التعليم: تراجع ضعف القراءة والكتابة من 45% إلى 13.9%
"النفط" العراقية: أوبك+ تقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج في ديسمبر المقبل دون تغيير
من الأولى بدفن المرأة عند وفاتها؟.. دار الإفتاء تكشف الإجابة بالترتيب
سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر
الدولار يتراجع بقوة في مصر مع بداية الأسبوع.. متوسط السعر 55.80 جنيه بعد رفع الفائدة
مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو
سفير سنغافورة: تهديدات الملاحة في هرمز وباب المندب خطيرة للغاية.. وندعو للتنسيق مع مصر لحماية التجارة الدولية
مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من إنتاج أمير طعيمة.. أكرم حسني وآية سماحة يلتقيان في «السادة الأعضاء» على مسرح محمد العلي بموسم الرياض

من إنتاج أمير طعيمة.. أكرم حسني وآية سماحة يلتقيان في «السادة الأعضاء» على مسرح محمد العلي بموسم الرياض
من إنتاج أمير طعيمة.. أكرم حسني وآية سماحة يلتقيان في «السادة الأعضاء» على مسرح محمد العلي بموسم الرياض
أوركيد سامي

أعرب المنتج والشاعر أمير طعيمة عن سعادته بتقديم مسرحية «السادة الأعضاء» ضمن فعاليات موسم الرياض السابع ، مؤكدا أنها المسرحية السادسة التي يقدمها، وهو ما يعكس حجم الثقة التي باتت تجمعه بالجمهور السعودي، والحرص على تقديم أعمال مسرحية تحمل أفكارا جديدة وتجارب مختلفة في كل عام.

وقال أمير طعيمة: «الحمد لله أصبح هناك ثقة من الجمهور السعودي في الأعمال التي نقدمها، ودي مسؤولية كبيرة بتخلينا نحرص كل سنة على تقديم حاجة مختلفة ومميزة، تكون سهرة لطيفة للجمهور اللي بييجي المسرح علشان يستمتع ويضحك ويشوف مجهودا حقيقيا على خشبة المسرح، سواء من خلال الاستعراضات أو الفكرة أو تفاصيل العرض».

وأضاف: «دائما بنحاول إن فكرة المسرحية تكون مختلفة وتقدم تجربة جديدة للجمهور، وده اللي بنشتغل عليه في السادة الأعضاء، وإحنا متحمسين جدا لردود أفعال الجمهور، والحمد لله ردود الأفعال على أعمالنا السابقة كانت دائما ممتازة، وبنقدم شغلا بذلنا فيه مجهودا كبيرا، ونتمنى إنه ينال إعجاب الجمهور السعودي والعربي».

ويشارك في بطولة «السادة الأعضاء» أكرم حسني ،بيومي فؤاد، آية سماحة ،اسماعيل فرغلي ،دنيا سامي ،صلاح الدالي ،وليد عبدالغني، نانسي السمرى ،ومن تأليف ضياء محمد، إخراج كريم سامي،إنتاج أمير طعيمة.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية «وحيد»، الذي يقرر المشاركة في تجربة علمية، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعدما تتحول مخاوفه وصراعاته الداخلية إلى شخصيات حقيقية تظهر أمامه، لتبدأ سلسلة من المواجهات والمواقف الكوميدية التي تضعه أمام اختبار غير تقليدي مع نفسه.

وتعتمد أحداث العمل على مواقف ومفارقات تجمع بين الواقع والخيال، في إطار كوميدي يتناول علاقة الإنسان بمخاوفه وتأثيرها على اختياراته وتصرفاته، من خلال رؤية تقدم الموضوع بأسلوب ترفيهي يناسب طبيعة العرض المسرحي.

وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي.

أكرم حسني وآية سماحة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

الفيضانات

الفيضانات تجبر ولايات أمريكية على إصدار أوامر إخلاء لبعض المناطق

جانب من المظاهرات في البرتغال

مظاهرات في البرتغال إعتراضا على الأوضاع المعيشة بالبلاد

الرئيس دونالد ترامب

ترامب يواصل حملته الانتخابية في أيوا وكانساس وسط معركة محتدمة على أغلبية الكونجرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد