من إنتاج أمير طعيمة.. أكرم حسني وآية سماحة يلتقيان في «السادة الأعضاء» على مسرح محمد العلي بموسم الرياض

أعرب المنتج والشاعر أمير طعيمة عن سعادته بتقديم مسرحية «السادة الأعضاء» ضمن فعاليات موسم الرياض السابع ، مؤكدا أنها المسرحية السادسة التي يقدمها، وهو ما يعكس حجم الثقة التي باتت تجمعه بالجمهور السعودي، والحرص على تقديم أعمال مسرحية تحمل أفكارا جديدة وتجارب مختلفة في كل عام.

وقال أمير طعيمة: «الحمد لله أصبح هناك ثقة من الجمهور السعودي في الأعمال التي نقدمها، ودي مسؤولية كبيرة بتخلينا نحرص كل سنة على تقديم حاجة مختلفة ومميزة، تكون سهرة لطيفة للجمهور اللي بييجي المسرح علشان يستمتع ويضحك ويشوف مجهودا حقيقيا على خشبة المسرح، سواء من خلال الاستعراضات أو الفكرة أو تفاصيل العرض».

وأضاف: «دائما بنحاول إن فكرة المسرحية تكون مختلفة وتقدم تجربة جديدة للجمهور، وده اللي بنشتغل عليه في السادة الأعضاء، وإحنا متحمسين جدا لردود أفعال الجمهور، والحمد لله ردود الأفعال على أعمالنا السابقة كانت دائما ممتازة، وبنقدم شغلا بذلنا فيه مجهودا كبيرا، ونتمنى إنه ينال إعجاب الجمهور السعودي والعربي».

ويشارك في بطولة «السادة الأعضاء» أكرم حسني ،بيومي فؤاد، آية سماحة ،اسماعيل فرغلي ،دنيا سامي ،صلاح الدالي ،وليد عبدالغني، نانسي السمرى ،ومن تأليف ضياء محمد، إخراج كريم سامي،إنتاج أمير طعيمة.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية «وحيد»، الذي يقرر المشاركة في تجربة علمية، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعدما تتحول مخاوفه وصراعاته الداخلية إلى شخصيات حقيقية تظهر أمامه، لتبدأ سلسلة من المواجهات والمواقف الكوميدية التي تضعه أمام اختبار غير تقليدي مع نفسه.

وتعتمد أحداث العمل على مواقف ومفارقات تجمع بين الواقع والخيال، في إطار كوميدي يتناول علاقة الإنسان بمخاوفه وتأثيرها على اختياراته وتصرفاته، من خلال رؤية تقدم الموضوع بأسلوب ترفيهي يناسب طبيعة العرض المسرحي.

وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي.