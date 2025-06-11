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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح استئصال ورم كيسي معقد لشاب بمستشفيات قنا الجامعية

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

أعلن الدكتور حجاجى منصور، المدير  التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبى من قسم الجراحة العامة فى استئصال ورم كيسى معقد خلف الغشاء البريتونى يمتد بين المعدة والبنكرياس والقولون.

وأوضح منصور، بأن هذه الجراحة ضمن الخدمات المتميزة التى تقدمها المستشفيات الجامعية لخدمة أهالى الصعيد تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، وإشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

فيما قال الدكتور محمود أبوزيد، مدرس بقسم الجراحة العامة، بإنه عند استقبال المريض" شاب في العشرينات" بعيادة الجراحة العامة بالمستشفيات الجامعية وبعد عمل الاشاعات والفحوصات الطبية اللازمة، تبين أنه يعاني من آلام مزمنة وانتفاخ بالبطن وقئ مستمر.

وتابع أبوزيد، مع وجود كيس كبير معقد خلف الغشاء البريتوني ضاغط علي المعدة والقولون المستعرض، وعلى الفور تم تجهيز المريض و إجراء جراحة استكشافية واستئصال الكيس مع الحفاظ علي كافة الأعضاء الداخلية سليمة.

جدير بالذكر بأن الفريق الطبى الجراحى ضم كلا من: الدكتور محمود أبوزيد، مدرس الجراحة العامة، والطبيبة هند الطيري، مدرس مساعد الجراحة العامة، والطبيبة إيمان صابر، مدرس مساعد الجراحة العامة، وشارك من قسم التخدير والعناية المركزة كلا من : الدكتورة زينب مصطفي، مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب رمضان عبد السلام، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة والاطباء المقيمون تحت إشراف رئيس القسم.

 

قنا استئصال ورم كيسى معقد المستشفيات الجامعية جامعة قنا جراحة استكشافية

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