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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر انطلاقها في 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.
 

حضر الاجتماع كل من هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وسمية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، إلى جانب رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة.

وشدّد محافظ قنا، على ضرورة توفير بيئة آمنة ومهيأة داخل اللجان، من خلال التأكد من جاهزية قاعات الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية، ووسائل التهوية، وتوفير المراوح والمبردات، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة تساعدهم على التركيز والهدوء.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات داخل اللجان، مشددًا على منع دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو السماعات، وغيرها من الوسائل التي قد تُستخدم في الغش، مع عدم التهاون في التعامل مع أية محاولة للإخلال بسير الامتحانات.

كما وجه بتكثيف التواجد الأمني أمام اللجان ومنع تكدّس الأهالي في محيطها، حفاظًا على الانضباط وتوفير الأجواء الهادئة، مؤكداً أهمية التعليم كأداة رئيسية لبناء جيل واعٍ ومتعلم، بعيدًا عن مظاهر الغش التي تهدد مستقبل الطلاب وتفقد العملية التعليمية مصداقيتها.

فيما استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خطة المديرية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة من أجل إخراج الامتحانات بشكل مشرف، موضحا أنه تم تجهيز 51 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها لجنة مخصصة لطلاب مدارس النور للمكفوفين، وأخرى لمدرسة المتفوقين STEM، مضيفًا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 18,026طالبًا وطالبة، منهم 16,219 بالنظام الحديث، و1,807 بالنظام القديم.
 

كما لفت عنتر، إلى أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، وتزويدها بجميع المستلزمات اللازمة لضمان راحتهم طوال فترة الامتحانات، مؤكدًا إيقاف الإجازات لجميع المعلمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا بضرورة تكاتف الجهود بين رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات التعليمية، ووضع خطة عمل شاملة لتلافي السلبيات التي ظهرت في الأعوام السابقة، ومشدداً على أهمية متابعة أعمال النظافة العامة، وتحسين التهوية داخل اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والأثاث المدرسي.

وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين نقل صناديق الأسئلة والإجابات من مركز التوزيع إلى اللجان، وضمان انسيابية حركة سيارات النقل، بالإضافة إلى تأمين محيط اللجان ومنع تجمعات أولياء الأمور، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.
 


قنا الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية أخبار قنا

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