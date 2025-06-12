امتحانات الثانوية العامة.. تعليم قنا تكشف ضوابط ومواعيد فتح صناديق الأسئلة

أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة التزام اليقظة والدقة التامة من أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحان الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل معهم بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمديرية، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام ورئيس مركز توزيع الأسئلة، وأحمد سليمان، مدير إدارة التعليم الثانوي، وأعضاء اللجنة الثلاثية.

تضمن الاجتماع التعريف بضوابط العمل ودورهم الهام في التأمين والمحافظة على أوراق الأسئلة الاحتياطية والمرتدة إلى مركز التوزيع لضمان سير الامتحانات في هدوء ونزاهة تامة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى حصر الغياب في الموعد المحدد قانوناً وعدم السماح باستخدام أي أوراق إضافية، إلا بعد الرجوع إلى مركز التوزيع وتحرير المحضر اللازم بذلك من قبل الملاحظين ومراقب الدور.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن مندوب مركز التوزيع يمثل ركيزة هامة تعتمد عليها الوزارة في احكام السيطرة والحد من تداول الاسئلة قبل وأثناء اللجنة، منوهاً إلى أهمية التحرك المبكر كي تصل أوراق الاسئلة إلى اللجان في الموعد المحدد قانوناً بحسب توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم و التي أعلنها خالد عبد الحكم، المشرف العام على امتحان الثانوية العامة.

اختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعه بتلقي بعض الاستفسارات والأسئلة من أعضاء مركز التوزيع، وحثهم على القيام بهذا الواجب من منطلق التعاليم الدينية و الواجب الوطني والقيم للمساهمة في الحفاظ على المجتمع من تفشي الغش و مجابهة من يروج له و يدافع عنه.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وجه رؤساء المدن إلى مد يد العون إلى مديري الإدارات التعليمية وتوفير كل الإحتياجات المطلوبة لضمان سير أعمال الامتحانات بانتظام وانضباط أثناء الاجتماع الذي انعقد بمكتبه صباح اليوم.