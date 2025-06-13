أهمل في تجهيز لجنة ثانوية عامة.. استبعاد مدير مدرسة وإحالته للتحقيق بقنا

قرر هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الجمعة استبعاد مدير مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، وإحالته للتحقيق للشئون القانونية، للتقصير في تجهيز اللجان والاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وتبين خلال زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم للمدرسة، وجود عدد من المخالفات والتقصير في متابعة تجهيزات لجان الامتحانات، مع غلق لبعض الحجرات داخل المدرسة، ورفع صنابير المياه الموجودة بالمدرسة وعدم وجود مراوح داخل لجان الامتحانات وعدم صيانة بعض المقاعد داخل اللجان دون وضع بديل.

كما تبين أن المدرسة تجرى بها أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، فضلاً عن استخدام اللجنة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها الأحد المقبل 15 يونيو 2025م.

وأكد الصابر، أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوز، مشددًا على أن أى تجاوز أو تقاعس عن أداء الواجبات الوظيفية أو الإخلال بأعمال الامتحانات وتجهيز اللجان سيُقابل بإجراءات فورية وحاسمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن المخالفات التي تم رصدها خلال الجولة تؤثر على تحقيق الانضباط داخل اللجان ويعوق انتظام أعمال الامتحانات في سهولة ويسر.