أخبار قنا| اجتماعات مكثفة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.. وحريق في 3 منازل

شهدت محافظة قنا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها، محافظ قنا يستعرض خطة تطوير 28 حديقة ضمن مبادرة قنا صديقة للبيئة، واندلاع حريق في 3 منازل بقرية أبومناع وآخر في في أشجار ونخيل بقرية طوخ دون خسائر بشرية، والمحافظ يضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية، تعليم قنا تكشف ضوابط ومواعيد فتح صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة، حصر الأراضي الفضاء المستردة بالأحوزة العمرانية لطرحها في مزادات، إعدام منتجات ولحوم فاسدة خلال حملة للتموين وحماية المستهلك، والمحافظ يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

محافظ قنا يستعرض خطة تطوير 28 حديقة

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، آليات تفعيل مبادرة "قنا صديقة للبيئة"، حيث استعرض الحضور خطة تطوير وتجميل 28 حديقة و3 مشاتل زراعية على مستوى المحافظة، وتحويل تلك المشاتل إلى مراكز خدمية واستثمارية، تقدم خدمات الإرشاد الزراعي للمواطنين، وتسهم في التوسع في زراعة الأسطح والأشجار المثمرة، دعمًا للمسطحات الخضراء وتحسين المشهد البصري بالمراكز والمدن، وفي إطار دعم المحافظة للتنسيق الحضاري والمبادرات البيئية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية المعنية.

دون خسائر بشرية .. اندلاع حريق في 3 منازل بقرية أبومناع بقنا

شهدت قرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا، اندلاع حريق في 3 منازل، دون أن يسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق في عدد من المنازل بقرية أبومناع غرب، دون أن يسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

حريق في أشجار ونخيل بقنا

اندلع حريق في عدد من الأشجار والنخيل بنطاق قرية طوخ التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، دون أن يسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق في عدد من الأشجار والنخيل بنطاق قرية طوخ التابعة لمركز نقادة، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

خلال مناقشة تحديات القطاع الصحي..محافظ قنا يضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع قيادات القطاع الطبي بالمحافظة، أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وسبل تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء اجتماع موسع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، و مديري ومسؤولي المستشفيات الحكومية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

امتحانات الثانوية العامة.. تعليم قنا تكشف ضوابط ومواعيد فتح صناديق الأسئلة

أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة التزام اليقظة والدقة التامة من أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحان الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل معهم بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمديرية، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام ورئيس مركز توزيع الأسئلة، وأحمد سليمان، مدير إدارة التعليم الثانوي، وأعضاء اللجنة الثلاثية.

حصر الأراضي الفضاء المستردة بالأحوزة العمرانية لطرحها في مزادات بقنا

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة التغيرات المكانية.

استعرض محافظ قنا، الموقف الراهن للطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مشددًا على أهمية تذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف من المنظومة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه الاستقرار للمواطنين الجادين.

في حملة للتموين وحماية المستهلك.. إعدام منتجات ولحوم فاسدة بقنا

تحفظت حملات شنتها مديرية التموين بـ قنا، على كميات من المنتجات واللحوم الفاسدة التي تم ضبطها خلال الحملة، وكميات جرى إعدامها من قِبَل مديرية الصحة بقنا وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال حملة موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين، على عدد من المحال التجارية والمولات وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، بالتعاون مع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ورائد هارون، رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة مسؤولي الصحة، والطب البيطري، والتراخيص، والإشغالات، والمرافق.

محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر انطلاقها في 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وشدّد محافظ قنا، على ضرورة توفير بيئة آمنة ومهيأة داخل اللجان، من خلال التأكد من جاهزية قاعات الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية، ووسائل التهوية، وتوفير المراوح والمبردات، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة تساعدهم على التركيز والهدوء.