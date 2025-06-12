في حملة للتموين وحماية المستهلك.. إعدام منتجات ولحوم فاسدة بقنا

تحفظت حملات شنتها مديرية التموين بـ قنا، على كميات من المنتجات واللحوم الفاسدة التي تم ضبطها خلال الحملة، وكميات جرى إعدامها من قِبَل مديرية الصحة بقنا وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال حملة موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين، على عدد من المحال التجارية والمولات وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، بالتعاون مع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ورائد هارون، رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة مسؤولي الصحة، والطب البيطري، والتراخيص، والإشغالات، والمرافق.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملة تأتي في إطار جهود المديرية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الحملة استهدفت المطاعم والمخابز وثلاجات اللحوم والأسماك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، وجودة الخامات المستخدمة، وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية.

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد من المحاضر المخالفة لأكثر من محل ومطعم، وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وعدم توافر اشتراطات النظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأضاف القط، أن الحملة تأتى في ظل توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والمتابعة المستمرة لضمان صحة وسلامة المواطنين.