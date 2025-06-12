حريق في أشجار ونخيل بقنا

اندلع حريق في عدد من الأشجار والنخيل بنطاق قرية طوخ التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، دون أن يسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق في عدد من الأشجار والنخيل بنطاق قرية طوخ التابعة لمركز نقادة، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بعدد من سيارات اطفاء إلى موقع الحريق، وجرى التعامل مع النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تبين من المعاينة الأولية، أن النيران امتدت من الأشجار لبعضها الآخر، نتج عنها احتراق عدد من الأشجار والمخلفات المجاورة للطريق العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.