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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يستعرض خطة تطوير 28 حديقة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، آليات تفعيل مبادرة "قنا صديقة للبيئة"، حيث استعرض الحضور خطة تطوير وتجميل 28 حديقة و3 مشاتل زراعية على مستوى المحافظة، وتحويل تلك المشاتل إلى مراكز خدمية واستثمارية، تقدم خدمات الإرشاد الزراعي للمواطنين، وتسهم في التوسع في زراعة الأسطح والأشجار المثمرة، دعمًا للمسطحات الخضراء وتحسين المشهد البصري بالمراكز والمدن، وفي إطار دعم المحافظة للتنسيق الحضاري والمبادرات البيئية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية المعنية.

واستعرض محافظ قنا، معدلات الإنجاز المحققة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة بنسبة 100%، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة تمهيدًا لطرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بما يضمن استمرارية الدفع بعجلة التنمية وتحقيق أثر ملموس على مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظة.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الجوانب الاقتصادية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية، بما يتسق مع أهداف خطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية إعادة تشكيل الهوية البصرية لمحافظة قنا، بما يعكس الطابع الحضاري المميز لها، ويتناغم مع ما تشهده من مشروعات تطوير عمراني وتنموي.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد دراسات شاملة لتطوير الفراغات العامة، بما يراعي الهوية البصرية ومتطلبات الاستخدام الوظيفي للمساحات المفتوحة، مع مراعاة حركة المرور داخل الميادين، وتوزيع أماكن الجلوس، وتصميم واجهات المباني المطلة عليها، مشدداً على أهمية إعداد دراسات متخصصة لإنارة الميادين بشكل احترافي يواكب الطابع المعماري والجمالي لمدينة قنا.

قنا قنا صديقة للبيئة خطة تطوير زراعة الأسطح خطة تطوير 28 حديقة

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