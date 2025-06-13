فصل الكهرباء عن 11 منطقة في دشنا وفرشوط بـ قنا.. اعرف المواعيد

أعلن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا، في بيان اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق وقرى بمركزى دشنا وفرشوط، غداً السبت الموافق 14 يونيو 2025، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بأن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى تتضمن "منطقة خور الحليمى، عبدالمنعم رياض، عزية العظيمى، شارع العظيمى، شارع العسيرات، السكة الحديد، شارع بورسعيد"، وتجرى أعمال الصيانة خلال الفترة من 6 صباحاً حتى 8 صباحاً.

فيما أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بأن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى تتضمن " قرية فاو قبلى، فاو غرب، عزبة الألفى، الخروعة"، وتجرى أعمال الصيانة خلال الفترة من 4 صباحاً إلى 7 صباحاً.

وأشار بيان مكتب إعلام قنا، إلى أن التيار الكهربائي سوف يعود للمناطق المذكورة، عقب انتهاء أعمال الصيانة المقررة بالمناطق المحددة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة.

وأهاب بيان مكتب اعلام قنا، بالمواطنين والمخابز عمل احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال الفترات المذكورة، فضلاً عن إخطار الجهات الحكومية الواقعة بنطاق الأماكن المذكورة، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة.