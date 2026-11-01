العثور على جثة مجهولة الهوية داخل جوال على طريق نقادة الزراعى في قنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة مجهولة الهوية داخل جوال، ملقاة على الطريق الزراعي بالقرب من قرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية داخل جوال، ملقاة على جانب الطريق الزراعي بالقرب من قرية دنفيق بدائرة مركز نقادة.

انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إسعاف للتعامل مع الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجثة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، والعمل على تحديد هوية المتوفى.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب الوفاة، وتحديد هوية المتوفى، وفحص ظروف العثور على الجثة، فيما جرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.