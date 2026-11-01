صحة قنا تستعرض حصاد وحدات السكتة الدماغية تزامناً مع اليوم العالمي

استعرضت مديرية الشؤون الصحية بقنا، حصاد وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات التابعة لها، تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للسكتة الدماغية، حيث نجحت الوحدات الثلاث بمستشفيات قنا العام، نجع حمادي العام، أبوتشت النموذجي في حقن 108 حالة بمذيب الجلطات الدماغية منذ بدء تشغيلها، في إطار جهود المديرية لتوفير التدخلات العلاجية المتقدمة والتعامل السريع مع الحالات الحرجة، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى والحد من المضاعفات وتقليل إحتمالات الإصابة بالإعاقة.

وأشار الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن التوسع في تشغيل وحدات السكتة الدماغية يأتي ضمن خطة المديرية لتطوير الخدمات العلاجية التخصصية، وتعزيز قدرة المستشفيات على التعامل مع حالات الجلطات الدماغية وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأضاف نبيل، أن السكتة الدماغية تُعدُ من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب سرعة التشخيص والتدخل العلاجي، وأن عامل الوقت يمثل عنصراً حاسماً في إنقاذ حياة المرضى، خاصة أن العلاج المذيب للجلطات يمكن أن يحقق أفضل النتائج عند تقديمه للحالات المؤهلة خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قنا العام نجحت في حقن 65 حالة بمذيب الجلطات منذ بدء تشغيلها في يوليو 2026، فيما تمكنت وحدة مستشفى أبوتشت النموذجي من حقن 5 حالات منذ تشغيلها في أغسطس 2026، بينما سجلت وحدة مستشفى نجع حمادي العام حقن 38 حالات منذ بدء تشغيلها في مارس 2026، بإجمالي 108 حالة تلقت العلاج المذيب للجلطات داخل الوحدات الثلاث بالمحافظة.

العلاج المذيب للجلطة

وأشار نبيل، إلى أن وحدات السكتة الدماغية تُقدم خدمات طبية متكاملة تبدأ بسرعة إستقبال المريض وإجراء التقييم الإكلينيكي والعصبي والفحوصات اللازمة لتأكيد التشخيص، يلي ذلك تحديد مدى ملاءمة الحالة للعلاج المذيب للجلطة، وإتخاذ القرار العلاجي المناسب وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة، مع المتابعة الدقيقة للحالات بواسطة فرق طبية وتمريضية متخصصة، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية ورفع فرص التعافي وتقليل معدلات الإعاقة.

وفي إطار المتابعة الفنية والإشرافية، تابع الدكتور عبدالله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة نهلة مبارك، نائب مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة كرستين فتحي، مديرة إدارة المستشفيات بالمديرية، إنتظام العمل بوحدات السكتة الدماغية وجاهزيتها لتقديم الخدمات العلاجية، والتأكد من توافر الأجهزة والتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريضية والفنية للتعامل مع الحالات، والإلتزام بالبروتوكولات العلاجية ومعايير الجودة، بما يضمن إستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة على مدار الساعة.

كما تضمنت المتابعة مراجعة منظومة إستقبال الحالات وسرعة إجراء الفحوصات والتقييم الطبي اللازم ومتابعة إجراءات التعامل مع الحالات المؤهلة للحصول على العلاج المذيب للجلطة، إلى جانب التنسيق بين الفرق الطبية والأقسام المعنية داخل المستشفيات، لضمان سرعة إتخاذ القرار العلاجي وتقديم الخدمة في التوقيت المناسب.

و أكد الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة أهمية التوعية بأعراض السكتة الدماغية، موضحاً أن أبرزها التلعثُم أوصعوبة التحدث وفهم الآخرين، والخَدَر أو الضعف أو الشلل المفاجئ بالوجه أو الذراع أو الساق، خاصة بأحد جانبي الجسم، وإضطرابات الرؤية أو إزدواجيتها، وفقدان التوازن وصعوبة الحركة، فضلاً عن الصداع المفاجئ الشديد المصحوب أحياناً بقيء أو دوار أو إضطراب في الوعي

ودعا السيد، المواطنين إلى ضرورة الإنتباه لأي أعراض مفاجئة قد تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، والتوجه فوراً إلى أقرب مستشفى عند ظهورها دون إهدار الوقت، مؤكداً أن سرعة إكتشاف الإصابة والتدخل الطبي المبكر يمثلان عاملاً أساسياً في الحد من المضاعفات وتقليل فرص حدوث الإعاقة وتحسين فرص التعافي وإستعادة المريض قدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية.