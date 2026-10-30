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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"صحة قنا" : قافلة طبية مجانية تفحص 732 مواطنا وصرف الأدوية بالمجان

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا تنظيم قافلة طبية متكاملة بقرية كرم عمران، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 732 مواطنًا، إلى جانب إجراء الفحوصات المبكرة وصرف الأدوية بالمجان.

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور عصام نبيل، في بيان اليوم الجمعة، إن القافلة نُظمت برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وقدمت خدماتها الطبية في عدد من التخصصات، شملت الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والعظام والعيون وتنظيم الأسرة والجلدية.

وأشار إلى استمرار جهود المديرية في تنفيذ القوافل الطبية المجانية، وإيصال الخدمات الصحية إلى قرى ونجوع المحافظة.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، الدكتورة رضا بخيت، أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الطبية المساعدة، شملت إجراء 16 تحليلًا بمعمل الدم، و16 تحليلًا بمعمل الطفيليات، إلى جانب إجراء الفحص المبكر لـ33 مواطنًا.

وأضافت أن القافلة نظمت ندوات للتوعية الصحية استفاد منها أكثر من 60 مواطنًا، وتناولت موضوعات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والنظافة العامة.

مديرية الشؤون الصحية محافظة قنا قافلة طبية

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