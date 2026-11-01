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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

اليمن وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليمن وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
أ ش أ

بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة، اليوم الأحد، مع ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز الدعم البريطاني والدولي للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة.

واستعرض الجانبان - على هامش مشاركتهما في منتدى "حوار المنامة 2026" وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية، وفي مقدمتها استمرار الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز، وما يترتب عليه من تفاقم المعاناة الإنسانية وتدهور الخدمات الأساسية.

وناقش خلال اللقاء التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والبحري، بما في ذلك بناء قدرات خفر السواحل وحماية المنشآت الحيوية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، ومخاطر اتساع التصعيد وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزيرة الخارجية اليمنية، أن الحكومة اليمنية ماضية في أداء مسؤولياتها رغم التحديات الراهنة.. مشددةً على أهمية تعزيز الدعم الدولي لمؤسسات الدولة وتمكينها من القيام بدورها.

من جانبه.. أكد الوزير البريطاني، مواصلة بلاده دعم الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية استمرار تبادل المعلومات والتنسيق بين البلدين، والعمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستجدات الأوضاع في اليمن تعزيز الدعم البريطاني

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