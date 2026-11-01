أمين عام مجلس كنائس مصر يشارك في المؤتمر الإقليمي الثالث لمبادرة ينابيع الأمل بالشرق الأوسط

شارك القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر في المؤتمر الإقليمي الثالث لمبادرة ينابيع الأمل بالشرق الأوسط الذي انعقد تحت شعار "السلام يبدأ بالكرامة"، وقد ألقى كلمة عن "العمل الأجتماعي"، بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون، بمشاركة عدد من القيادات الكنسية، والشخصيات العامة، وممثلي المؤسسات، والهيئات المعنية بقضايا المرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر.

شارك في بالمؤتمر رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

شاركت أيضًا الأخت آبي أفيلينو، المنسقة الدولية لشبكة "طاليتاكوم"، والأخت ماري كلود، المنسقة الإقليمية لشبكة "طاليتاكوم" بالشرق الأوسط، والأخت سعاد يوسف، رئيسة اتحاد الراهبانيات النسائية بمصر.

كذلك، حضر المؤتمر السفير ميشيل وجيه، رئيس مجلس إدارة منظمة جادجمينت يوإن (Judgment UN) قضاء الأمم المتحدة لتنمية المهارات، بحضور أعضاء ينابيع الأمل الأعضاء من أربع دول: مصر، وسوريا، ولبنان، والأردن، وعدد من الشخصيات المختلفة الأخرى.

تأتي فعاليات المؤتمر في إطار دعم التعاون، وتبادل الخبرات بين الجهات الكنسية، والمجتمعية، وتعزيز الجهود المشتركة، من أجل حماية الإنسان، وصون كرامته.