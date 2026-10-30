افتتاح مجمع خدمات الطلاب بجامعة قنا لتوفير احتياجات الطلاب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مجمع خدمات الطلاب بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطروب طلبة، أمين عام الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن افتتاح مجمع خدمات الطلاب يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير الخدمات المقدمة للطلاب ومنتسبي الجامعة، والحرص على توفير احتياجاتهم اليومية داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية متكاملة توفر سبل الراحة للطلاب وتدعم انتظام العملية التعليمية.

وأشار عكاوى، إلى حرص الجامعة على تقديم خدمات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تراعي الإمكانات المادية للطلاب، بما يعكس اهتمام الجامعة بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة الجامعية.

استراحة تضم 200 مقعد

ويقام المجمع على مساحة تبلغ نحو 400 متر مربع، ويتكون من طابقين، خُصص الطابق الأول منهما لإقامة ماركت لتوفير احتياجات الطلاب ومنتسبي الجامعة، فيما يضم الطابق الثاني كافيه ومطعمًا يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، ويستوعب نحو 200 مقعد، بما يوفر مساحة مناسبة لاستقبال الطلاب وتلبية احتياجاتهم اليومية داخل الحرم الجامعي.

ويقدم المجمع قائمة متنوعة من المنتجات والخدمات الغذائية، تشمل المشروبات الساخنة والمشروبات الغازية والعصائر والآيس كريم والحلويات، إلى جانب تشكيلة من المأكولات تضم سندوتشات اللحوم والفراخ والبطاطس والمكرونات والبيتزا والوجبات العربية، فضلًا عن الكريب الحادق والحلو، بما يلبي الأذواق والاحتياجات المختلفة للطلاب ومنتسبي الجامعة.

وجرى تجهيز المجمع بما يتناسب مع طبيعة الحرم الجامعي والضوابط العلمية والتربوية للجامعة، مع مراعاة أن تكون أسعار الأصناف في متناول الطلاب، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الغذائية المتنوعة بأسعار مناسبة.

ويأتي افتتاح المجمع في إطار حرص جامعة قنا على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجاتهم اليومية، بما يدعم راحتهم ويسهم في تحسين جودة الخدمات داخل الحرم الجامعي.