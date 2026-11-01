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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد الجوية اليابانية: إعصار "إن-فا" فائق القوة يُخيّم قرب جزر أوجاساوارا لعدة أيام

الأرصاد الجوية اليابانية: إعصار "إن-فا" فائق القوة يُخيّم قرب جزر أوجاساوارا لعدة أيام
الأرصاد الجوية اليابانية: إعصار "إن-فا" فائق القوة يُخيّم قرب جزر أوجاساوارا لعدة أيام
أ ش أ

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار "إن-فا"، المصنف ضمن الأعاصير شديدة القوة، يواصل تمركزه بالقرب من جزر أوجاساوارا التابعة للعاصمة طوكيو، وسط توقعات ببقائه في المياه المحيطة بالمنطقة لعدة أيام.

وذكرت الهيئة، في أحدث بياناتها، أن الإعصار، الذي يحمل أيضًا اسم الإعصار رقم 31، كان يقع في محيط جزر أوجاساوارا في الساعة التاسعة و45 دقيقة من صباح اليوم /الأحد/، ويتحرك ببطء باتجاه الجنوب الشرقي.

وأضافت أن الضغط الجوي في مركز الإعصار بلغ 940 هيكتوباسكال، فيما وصلت أقصى سرعة للرياح المصاحبة له إلى 65 مترًا في الثانية، بما يعادل نحو 234 كيلومترًا في الساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يظل الإعصار شبه مستقر فوق المياه المحيطة بجزر أوجاساوارا خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار مراقبة مساره وتطور قوته.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الإعصار إن فا الأعاصير شديدة القوة

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