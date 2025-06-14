لجان الثانوية العامة تستعد لاستقبال 18,026طالبًا وطالبة بقنا

قال هانى عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا ، يبلغ 18,026طالبًا وطالبة، منهم 16,219 بالنظام الحديث، و1,807 بالنظام القديم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه تم تجهيز 51 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها لجنة مخصصة لطلاب مدارس النور للمكفوفين، وأخرى لمدرسة المتفوقين STEM.

وأشار الصابر، إلى أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، وتزويدها بجميع المستلزمات اللازمة لضمان راحتهم طوال فترة الامتحانات، مؤكدًا إيقاف الإجازات لجميع المعلمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وبأن هناك تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة من أجل إخراج الامتحانات بشكل مشرف.

وفى سياق آخر وجّه محافظ قنا، بضرورة تكاتف الجهود بين رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات التعليمية، ووضع خطة عمل شاملة لتلافي السلبيات التي ظهرت في الأعوام السابقة، ومشدداً على أهمية متابعة أعمال النظافة العامة، وتحسين التهوية داخل اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والأثاث المدرسي.

وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين نقل صناديق الأسئلة والإجابات من مركز التوزيع إلى اللجان، وضمان انسيابية حركة سيارات النقل، بالإضافة إلى تأمين محيط اللجان ومنع تجمعات أولياء الأمور، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.