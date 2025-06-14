أخبار قنا| إصابة3 شباب في تصادم..إحالة مدير مدرسة للتحقيق لإهمال تجهيز لجنة ثانوية عامة

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها إصابة 3 شباب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة، وقطار ينهى حياة شابين على شريط السكة الحديد بدشنا، واستبعاد مدير مدرسة وإحالته للتحقيق للإهمال في تجهيز لجنة امتحانات ثانوية عامة.

إصابة 3 شباب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بقنا

أصيب 3 شباب في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة أمام قرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أمام قرية المصالحة بنجع حمادى، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.، دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

جمعتهما الصداقة والقرابة وفرقهما القطار .. حياة شابين تنتهى فوق مزلقان حلاوة بقنا

جمعتهما صلة الدم ومن بعدها صداقة عميقة، لم يفرقها سوى عجلات القطار التي دهست أجسادهما البريئة على شريط السكة الحديد بدشنا شمال قنا، لتنتهى قصة صداقة يتحاكى عنها الجميع في قريتهما الصبريات، التي لا تبعد كثيراً عن مسرح المأساة التي أحزنت القرية بكاملها، حيث جرى دفن الصديقان في مقبرتين متفرقتين، وإن كانتا قريبتان من بعضهما البعض.

كعادتهما التقى الصديقان واتفقا على الذهاب سوياً إلى مدينة دشنا، دون أن يدرى بخلدهما أنها سوف تكون الرحلة الأخيرة التي تجمعهما في الدنيا، لتبدأ رحلة أخرى في عالم الخلود، فقد تحطمت أحلامهما وتناثرت أجسادهما على شريط السكة، أثناء محاولتهما عبور المزلقان.

أهمل في تجهيز لجنة ثانوية عامة.. استبعاد مدير مدرسة وإحالته للتحقيق بقنا

قرر هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الجمعة استبعاد مدير مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، وإحالته للتحقيق للشئون القانونية، للتقصير في تجهيز اللجان والاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وتبين خلال زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم للمدرسة، وجود عدد من المخالفات والتقصير في متابعة تجهيزات لجان الامتحانات، مع غلق لبعض الحجرات داخل المدرسة، ورفع صنابير المياه الموجودة بالمدرسة وعدم وجود مراوح داخل لجان الامتحانات وعدم صيانة بعض المقاعد داخل اللجان دون وضع بديل.