إصابة 3 شباب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بقنا

أصيب 3 شباب في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة أمام قرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أمام قرية المصالحة بنجع حمادى، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 3 شباب، عقب تصادم الدراجة مع السيارة، وجرى نقل المصابين وإزالة اثار الحادث وإعادة تسيير حركة الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.