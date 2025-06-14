سقط آخر أيام الامتحانات..وفاة طالب بالشهادة الإعدادية بمستشفى قنا الجامعى

لفظ طالب بالشهادة الإعدادية أنفاسه الأخيرة، أثناء تلقيه العلاج والرعاية الطبية بمستشفى قنا الجامعى، بعد سقوطه من على سلم داخل مدرسة في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا.

من جانبها تقدمت أسرة مدرسة نجع منصور للتعليم الأساسى، بخالص العزاء والمواساة لأسرة سيف عادل سيف الدين، الطالب بالصف الثالث الإعدادى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة سيف عادل سيف الدين، طالب بالشهادة الإعدادية، أثناء تواجده بالمدرسة آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتبين أن الطالب سقط من على سلم مرتفع، عقب انهاء أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في آخر أيامها، وجرى نقله إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.