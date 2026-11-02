قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الجيرة وراء مقـ.تل لاعب البنك الأهلي السابق.. والقبض على المتهمين
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل علياء قمرون بتهمة نشر محتوى خادش
عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي
زراعة نخيل البرحي وحصاد الأرز.. تفاصيل خطة محطة بحوث سخا لزيادة الإنتاج الزراعي
رئيس السنغال: نتطلع لإحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر
الأهلي: إمام عاشور لا يعاني من مشكلات طبية أو إصابات واستبعاده بقرار عموتة
أنثروبيك تطلق سلاحها الجديد.. كيف تستخدم وكيل Claude Duet الذي يعمل بدلا منك؟
مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز
بحضور 70 مؤثرا يتابعهم 500 مليون.. رشوان يبحث مع صناع المحتوى آليات التمكين والدعم ويُعلن تنظيم ملتقاهم الأول
أكسيوس: ترامب يجري محادثات هاتفية صريحة مع نتنياهو بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران
الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة
سامسونج تفتح النار على آبل.. سر التشققات الغامضة يضع آيفون ديو في مأزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة القومي للمرأة: الجامعات المصرية شريك أساسي في نشر ثقافة المساواة

المستشارة امل عمار تلتقي رئيس جامعة المنصورة خلال مشاركتها في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق
المستشارة امل عمار تلتقي رئيس جامعة المنصورة خلال مشاركتها في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق
أمل مجدى

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جامعة المنصورة، للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق، وكان في استقبالها الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة.


وحضر الاستقبال الدكتور أسامة الفولي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية السابق، والدكتورة أمينة شلبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتور علاء التميمي، أستاذ القانون التجاري والوكيل السابق لكلية الحقوق، والأستاذة نهى المرسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع بالمجلس القومي للمرأة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة، مؤكدة أن الجامعات المصرية شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة في نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والأسرة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

وأشارت إلى أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في بناء الوعي وتنمية قدرات المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، مؤكدة أهمية الشراكة مع جامعة المنصورة في دعم جهود تمكين المرأة، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالمستشارة أمل عمار، مؤكدًا اعتزاز جامعة المنصورة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وحرصها على دعم جهود الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، وأشار إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجلس في تنمية قدرات المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، وإعداد كوادر نسائية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأكد رئيس الجامعة أن تمكين المرأة يمثل أحد محاور اهتمام الجامعة، من خلال دعم مشاركتها في المجالات الأكاديمية والمجتمعية والقيادية، وتعزيز فرصها في التعليم والعمل والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، كما ثمّن التعاون المستمر مع فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وما يمثله من دعم للجهود المشتركة في خدمة قضايا المرأة وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمجلس في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم رائدات الأعمال، وتأهيل المرأة لسوق العمل، إلى جانب إعداد القيادات النسائية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع مشاركتها في جهود التنمية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية أمل عمار المجلس القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

سعر الذهب الان

أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟

جانب من الحدث

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

بطل حرب أكتوبر: مخابرات إسرائيل أصيبت بذهول وظنت أن مصر تملك مادة سحرية لترميم المطارات

اللقاء

أسرار "هواية الملوك" وتاريخ العملات من المقايضة إلى الجنيه

مجدي حنفي عميد هواة جمع وتوثيق العملات النادرة

وراء كل مليم حكاية.. عميد هواة جمع وتوثيق العملات النادرة يكشف كواليس وأسرار لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد