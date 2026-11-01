شاركت في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق.. رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيسة القومي للمرأة

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها للجامعة للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق.

حضر الاستقبال الدكتور أسامة الفولي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية السابق، والدكتورة أمينة شلبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتور علاء التميمي، أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق السابق، نهى المرسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع بالمجلس القومي للمرأة.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالمستشارة أمل عمار، مؤكدًا اعتزاز جامعة المنصورة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وحرصها على دعم جهود الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.

وأشار إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجلس في دعم قدرات المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، وإعداد كوادر نسائية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأكد رئيس الجامعة أن تمكين المرأة يمثل أحد محاور اهتمام الجامعة، من خلال دعم مشاركتها في المجالات الأكاديمية والمجتمعية والقيادية، وتعزيز فرصها في التعليم والعمل والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

كما ثمّن التعاون المستمر مع فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وما يمثله من دعم للجهود المشتركة في خدمة قضايا المرأة وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمجلس في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم رائدات الأعمال، وتأهيل المرأة لسوق العمل، إلى جانب إعداد القيادات النسائية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع مشاركتها في التنمية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة، مؤكدة أن الجامعات المصرية شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة في نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والأسرة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

وأشارت إلى أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في بناء الوعي وتنمية قدرات المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، مؤكدة أهمية الشراكة مع جامعة المنصورة في دعم جهود تمكين المرأة، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وخلال الزيارة، شاركت المستشارة أمل عمار في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدَّمة من الباحث محمد ماهر عبد الرحيم مجمعي، بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية.. دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري»، أمام لجنة المناقشة والحكم، التي ضمت الدكتور أسامة الفولي رئيسًا، والدكتور علاء التميمي مشرفًا وعضوًا.

وأشادت اللجنة بموضوع الرسالة وما تناولته من دراسة مقارنة للمسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية في القانونين العراقي والمصري، وأوصت بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز؛ تقديرًا لجهده العلمي وما قدمه من دراسة بحثية