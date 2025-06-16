محافظ قنا يناقش خطة عمل مستقبلية مع مدير الطب البيطري الجديد

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع الدكتور ماهر علي سباق، مدير عام الطب البيطري الجديد، خطة العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، وتفعيل دور المديرية في الرقابة والتفتيش على المجازر وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات ومنتجات الألبان، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الطب البيطري الجديد بالمحافظة، والذي كان يشغل منصب مدير إدارة حي غرب البيطرية بمحافظة سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام مديرية الطب البيطري بقنا، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ووجه محافظ قنا، بضرورة تذليل العقبات التي تواجه قطاع الطب البيطري، واعتماد حلول علمية حديثة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة للمزارعين.



وشدد محافظ قنا، على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية لخدمة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد الدكتور ماهر سباق، مدير عام الطب البيطرى، التزامه الكامل بتطبيق التعليمات والتوجيهات، ووضع خطة عمل منهجية لأقسام المديرية المختلفة، تشمل "الصحة العامة، والوقاية، والتأمين على المجازر، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية"، مع الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المربين، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية.

