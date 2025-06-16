قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولد بيليون: هبوط ملحوظ في سعر الذهب بسبب جني الأرباح
مصر السابعة عالميا بين الدول المستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج في 2024
الحكومة تعتزم التوسع في شبكة الألياف الضوئية وأبراج المحمول بالشراكة مع القطاع الخاص
بستارة سوداء.. غلق جناح إسرائيل بمعرض باريس الجوي
شوبير يكشف سر تبديل زيزو في مباراة ميامي وحقيقة غضبه من التغيير
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحا في حربها على غزة
زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل
تضامن الجيزة: حصر ضحايا حادث انهيار مدخنة مصنع طوب الصف لتقديم الدعم اللازم
بسبب الصواريخ الإيرانية.. التشيك تجلي مواطنيها من إسرائيل
جيروزاليم بوست: صواريخ إيران ضربت البنية التحتية للطاقة وعطلت إنتاج الغاز
مصر للطيران تسير اليوم 21 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغة تجاه التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يناقش خطة عمل مستقبلية مع مدير الطب البيطري الجديد

مدير الطب البيطرى بقنا
مدير الطب البيطرى بقنا
يوسف رجب

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع الدكتور ماهر علي سباق، مدير عام الطب البيطري الجديد، خطة العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، وتفعيل دور المديرية في الرقابة والتفتيش على المجازر وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات ومنتجات الألبان، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الطب البيطري الجديد بالمحافظة، والذي كان يشغل منصب مدير إدارة حي غرب البيطرية بمحافظة سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام مديرية الطب البيطري بقنا، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ووجه محافظ قنا، بضرورة تذليل العقبات التي تواجه قطاع الطب البيطري، واعتماد حلول علمية حديثة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة للمزارعين.
 

وشدد محافظ قنا، على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية لخدمة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد الدكتور ماهر سباق، مدير عام الطب البيطرى، التزامه الكامل بتطبيق التعليمات والتوجيهات، ووضع خطة عمل منهجية لأقسام المديرية المختلفة، تشمل "الصحة العامة، والوقاية، والتأمين على المجازر، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية"، مع الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المربين، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية.
 

قنا الطب البيطري تحصين الثروة الحيوانية قطاع الطب البيطري الخدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

ترشيحاتنا

ماء الورد

لبشرة صافية وناعمة .. استخدمي ماء الورد في الصيف لهذه الأسباب

فتة اللحمة

بقايا عيد الأضحى .. جرَّبي طريقة عمل أكلة جديدة من ميكس اللحوم

القرنفل

رغم فوائده الخارقة .. هؤلاء الممنوعون من القرنفل

بالصور

مفاجأة لياسمينا العبد في كواليس مسلسل ابن النصابة

الفنانة الشابة ياسمينا العبد
الفنانة الشابة ياسمينا العبد
الفنانة الشابة ياسمينا العبد

ضبط مصنع عصائر ومشروبات مجهولة المصدر و ٥٠٠ زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

هالة سرحان - الهام شاهين

الرحلة للمطار استغرقت 6 ساعات.. إلهام شاهين وهالة سرحان في مطار البصرة للعودة إلى القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد