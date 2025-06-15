كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات | صور

افتتح قطاع كهرباء قنا، مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن عدادات الكهرباء، وذلك بمقر استراحة الشركة بمنطقة "مدرسة الثانوية بنات" بمدينة قنا.

جاء الافتتاح بحضور المهندس يسري علي أحمد، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، والمحاسب محمد زكريا محمد، مدير عام الشؤون التجارية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالقطاع، من بينهم مدير الإدارة، والمحاسب رئيس الفرع التجاري.

وأوضح المهندس يسري علي أحمد، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، بأن المركز الجديد يهدف إلى تعزيز التواصل مع الجمهور، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، من خلال اتباع أحدث النظم في تقديم الخدمة وتيسير الحصول عليها، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بمناطق أخرى داخل المحافظة.

وأشار أحمد، إلى أن تدشين المركز يأتى في إطار خطة القطاع لتوسيع مظلة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير إجراءات شحن العدادات مسبقة الدفع، وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين في بيئة مريحة ومجهزة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المراكز الأخرى، وتقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، بأن افتتاح مركز جديد ضمن جهود شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نحو تطوير خدماتها وتقديم أفضل سبل الدعم الفني والتجاري للمواطنين، وبما يخفف على المواطنين فترات الانتظار بمراكز الشحن.